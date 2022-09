La Coeeerenza…. di Magnacca & Co.

Come abbiamo spesso sostenuto durante la campagna elettorale per le Comunali, è ormai chiaro a tutti che, per Tiziana Magnacca ed i suoi, i simboli di partito sono poco più che spillette da indossare al momento opportuno per ottenere un posto di prestigio, meglio se in Parlamento.

È notizia di ieri che Magnacca, De Nicolis, due assessori e chissà chi altro, abbandonano la Lega di Salvini, il partito a cui avevano aderito poco più di due anni fa quando, all’apice dei consensi, era facilmente prevedibile ottenere un maggior peso politico.

Tutto questo a seguito delle politiche del 2018 e dell’umiliante secondo posto in lista per la Camera offerto alla Magnacca da Forza Italia che, con i voti dei sansalvesi, ha permesso l’elezione di Gianfranco Rotondi, (mai visto dalle nostre parti).

Oggi lo schema si ripete: per giorni si è parlato insistentemente, sui giornali e tra gli addetti ai lavori, di una candidatura per la Magnacca alla Camera, che puntualmente non arriva.

E dopo qualche giorno… tutti giù dal Carro!

Una migrazione di massa per abbandonare la Lega ed approdare chissà dove: Fratelli D’Italia? Forza Italia? O addirittura nuovi orizzonti di Centro?

Di sicuro in un gruppo che può garantire posti migliori.

Sono le stesse persone che si appellavano a gran voce alla “coeeerenza” dai palchi in Piazza e che, come tutti gli imbonitori, sono stati presto smascherati un’altra volta.



Lista Civica Più San Salvo

Partito Democratico

Azione Politica

Sinistra Civica Ecologista

PSI San Salvo