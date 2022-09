A Sanremo Rock l’Abruzzo presenta quattro gruppi musicali

Il Teatro Ariston dal 5 al 9 settembre è la location prestigiosa del Festival Sanremo Rock 2022 con tantissimi nuovi gruppi musicali che dopo aver superato la finale regionale sono arrivati alla finale, vetrina nazionale ed internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini “rock”! Tra tutti i gruppi per l’Abruzzo quattro sono i gruppi: I Malati Immaginari, Gio Libe, Sugar Beats e Luca Sigismondi.

I Malati Immaginari presenteranno la canzone "Non Passa +”. La loro esibizione sarà alle ore 19.15 in diretta streaming su https://www.facebook.com/sanremorock/

Il verdetto ci sarà entro venerdì sera. In caso di vittoria o di premio speciale, ci sarà l’esibizione il 10 settembre Teatro Ariston. "Inutile negare che la parola Ariston faccia impressione solo a pronunciarla", commenta il duo vastese, "anche se fosse tutto un gioco, e non lo è, ci sembra ancora così irreale da non aver ancora realizzato", proseguono. La finalissima di Sanremo Rock arriva in un periodo molto intenso e favorevole per I Malati Immaginari. "Ci piace pensare che nulla accade per caso", affermano emozionati Dario e Laura, "e Sanremo Rock è per noi il risultato di due anni di lavoro intenso e sacrifici quotidiani, due anni interamente dedicati alla nostra musica, da quando tutto iniziò come un percorso di terapia fino a oggi che siamo sempre in strada portando la nostra musica in giro in tutta Italia", concludono.

Da tre anni il Sanremo Rock – con la 30/31/32^ Edizione – è tornato a far parlare di sé grazie all’intervento economico finanziario ed organizzativo della prestigiosissima società Noveeventi, esperta nell’organizzazione di eventi e festival come Castrocaro, A Voice for Europe, ecc. il Sanremo Rock è il Festival seguito dai più importanti produttori, editori, manager, radiofonici, ovvero i pionieri delle industrie discografiche del paese.