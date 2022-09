Tempo di cambiamenti al Circolo Tennis San Salvo

Grandi cambiamenti al Circolo Tennis San Salvo, a partire dalla nomina alla presidenza di Debora Felice. I primi cambiamenti introdotti dalla neo presidente riguardano la Scuola Tennis alla cui guida è stato chiamato Gino D'Angelo, coach internazionale ATP&WTA, maestro nazionale di tennis e direttore della ASI Tennis Italia.

"Il tennis è uno sport che facilità la crescita, - afferma il coach - Al Circolo Tennis San Salvo iniziamo un progetto in sinergia. I nostri programmi prevedono lavori su schema motorio di base, coordinazione e sviluppo cognitivo ed emotivo, su base ampia che è il gioco". Ad affiancarlo ci sarà Yuri Guerra, che fin da giovanissimo ha iniziato proprio sui campi del Circolo sansalvese per approdare negli anni nei ITF internazionali fino a divenire istruttore nazionale ASI di tennis e pickleball.

Domenico Masciotta è stato nominato direttore sportivo, Enrico Del Moro responsabile della manutenzione, Mariano Vicoli tesoriere e Mosè Ferretti membro del direttivo.

L'esordio al pubblico della nuova compagine, sarà l'8 settembre in occasione dell'Open day che si terrà nella struttura di via Magellano a San Salvo Marina, unica nel suo genere, con un fronte mare che dona a chi la frequenta il piacere di allenarsi in spazi molto naturali.

La presidente Felice invita tutti a partecipare: “Pensiamo che il tennis sia uno strumento che facilità la crescita del bambino, l'attività agonistica è un tipo di attività diversa, con maggior specificità, il professionismo ancor più complesso, con obiettivi diversi. Al Circolo Tennis San Salvo oggi, abbiamo tutte le competenze professionali necessarie per ogni livello. Vi aspettiamo dunque per l'open day, per conoscere i nuovi tecnici ed i progetti del Circolo Tennis per il prossimo futuro!”