Pulizia straordinaria nella zona industriale di San Salvo

“Ancora una volta, per mantenere pulita la zona industriale, questa mattina siamo intervenuti con il servizio garantito dalla nostre borse lavoro per raccogliere i rifiuti abbandonati sul ciglio della strada di competenza alleggerendo, in tal modo, anche il carico di lavoro dell’Arap, nello spirito di collaborazione che contraddistingue il nostro Comune”. A dichiararlo l’assessore all’Ambiente Tony Faga che ha predisposto una raccolta straordinaria per restituire decoro in particolare nelle vie di accesso ad Amazon, mentre domani si procederà con la pulizia di via Belgio e via Bellisario.

“Il nostro ufficio sta verificando i rifiuti raccolti per cercare di individuare gli eventuali responsabili – commenta l’assessore Faga – ma al di là di questo aspetto mi preme evidenziare come ci debba essere più senso civico da parte di tutti, perché ogni intervento di questo genere è un costo che ricade su tutti i cittadini”.

(Fonte Facebook Città di San Salvo)