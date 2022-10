Al centro dell'attenzione la vicenda riguardante Andrea Buresti, 45enne di San Salvo.

L'uomo, licenziato per due volte dall'azienda per la quale prestava servizio, si è incatenato per protesta davanti al Tribunale di Lanciano.

Nel Palazzo di Giustizia della città frentana si è svolta l'udienza per risarcimento danni nei confronti della Fca di Atessa, azienda dell'indotto Sevel (produce tutte le parti di plastica dei furgoni commerciali) promossa dal 45enne sansalvese.

