La Velo club San Salvo in visita a San Giovanni Rotondo, una pedalata in onore di Padre Pio

Il presidente Tonino Magitti esprime orgogliosamente la propria felicità per la consueta gita degli iscritti a San Giovanni Rotondo. Una bella pedalata partita da San Salvo presso la statua di Padre Pio fino in Puglia proprio a San Giovanni Rotonto dove sorge il santuario del Santo più amato del secolo. Una “ pedalata” importante dal punto di vista emotivo, una strada in parte piana e in parte salita di un certo livello. Gli sportivi dell’associazione ciclistica Sansalvese dopo la fatica hanno trovato ristoro e dopo una breve visita alla località sono ripartiti verso casa con un autobus e un furgone su cui hanno caricato le proprie biciclette. Anche quest’anno si è ripetuta una cicloamatoriale ben organizzata e che per fortuna, o per volontà dello stesso San Pio, si è svolta senza nessun problema di sorta. Complimenti alla Velo Club e a tutti i ciclisti che hanno partecipato.