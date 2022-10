Il dibattito a San Salvo: sono 12 parcheggi o risanamento di un area di degrado urbano?

L’ opposizione vede uno sperpero di denaro pubblico fino a fare denuncia alla corte dei conti perché effettivamente sembra esagerato il costo di 54000 mila euro per ogni singolo parcheggio realizzato a fronte dei 650000 spesi, facendo un calcolo matematico. Oltre alla non consueta partecipazione ad un asta da parte di un ente pubblico. Per l’amministrazione in carica e per quella che ha iniziato questo progetto invece il costo non è per la realizzazione dei parcheggi perché questi ultimi sono solo frutto di un lavoro di bonifica, cioè il costo sostenuto in realtà è per l’eliminazione di un area fortemente degradata che nel corso degli ultimi anni era diventata anche pericolosa per l’ incolumità fisica dei passanti. A fare un conto matematico il costo della bonifica e riqualificazione, ad oggi, è 32,5 € pro capite una tantum. Per i semplici cittadini può essere ricordato quanto demolito e visibile quanto realizzato, d’altro canto quello che riguarda la partecipazione del comune in un’asta pubblica che diversamente vinta da un privato il quale avrebbe probabilmente edificato sfruttando le cubature molto ampie e gli attuali bonus 110%. Dunque praticamente a San Salvo sta iniziando la stagione delle opposizioni, di quella nata proprio nel periodo pre elettorale quando l’amministrazione in carica decise di partecipare all’ asta per l’acquisizione di tali edifici cadenti. I cittadini come sempre si faranno una opinione, la corte dei conti darà un responso, certo è che ne vedremo presto delle belle!