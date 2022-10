San Salvo, Miglianico battuto e primato solitario in classifica

Vittoria contro il Miglianico, con il punteggio di 4-2, e comando solitario in classifica per il San Salvo.

Domenica dal sapore dolce per la squadra di mister Ilyas Zeytulaev che conquista altri 3 punti importanti, stavolta al cospetto del pubblico amico al Tomeo, confermando le buone indicazioni già emerse in questo primo scorcio stagionale nel campionato di Promozione girone C.

Gara subito in discesa per i biancazzurri, a segno già al 1° con Molino e poi abili a raddoppiare con Luongo al 14'. Ma il Miglianico, mai domo, si rifaceva sotto prima dimezzando lo svantaggio con la realizzazione di Oses al 41' e poi pareggiando i conti in avvio di ripresa con Maggiore al 10'. Bravi, poi, i padroni di casa a ritrovare spinta e motivazioni ed a condurre il match a loro favore con il rigore di Molino per la sua doppietta personale trasformato al 16' e la rete del definitivo 4-2 messa a segno da Ramirez al 24'.

Dopo quattro partite il San Salvo guarda tutte le altre squadre dall'alto verso il basso, a quota 10 punti, con 2 lunghezze di vantaggio sul terzetto formato da Virtus Cupello, Casalbordino e Bacigalupo Vasto Marina.