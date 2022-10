Amazon e accuse dei Cobas, la nota dell'azienda

Come tante attività con andamento dei volumi variabile, facciamo ricorso a contratti di lavoro temporanei per supportarci quando registriamo incrementi del numero di ordini dei clienti. I lavoratori con contratti a tempo determinato ricevono il medesimo salario dei lavoratori a tempo indeterminato inquadrati allo stesso livello. Siamo impegnati ad offrire ai dipendenti la continuità lavorativa all’interno dell’azienda offrendo contratti a tempo indeterminato quando ricorrono i presupposti necessari.

Il sito di San Salvo è la seconda struttura aperta da Amazon in Abruzzo dopo il deposito di smistamento di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, entrato in attività nel 2020. Quando sarà pienamente operativo prevediamo di avere 1000 dipendenti a tempo indeterminato. Ciò significa che in Abruzzo avremo oltre 1000 dipendenti a tempo indeterminato entro i prossimi 3 anni.

Ad oggi possiamo contare su uno staff di circa 460 persone a tempo indeterminato.

Amazon ha creato occupazione stabile e di qualità anche in aree tradizionalmente segnate da alti livelli di disoccupazione. Oggi Amazon impiega 5.000 persone a tempo indeterminato al Centro e Sud Italia.

Apprezziamo il grande lavoro che i nostri dipendenti svolgono durante tutto l’anno e siamo orgogliosi delle retribuzioni competitive che offriamo. A partire dal primo di ottobre, Amazon ha aumentato la retribuzione d’ingresso per i propri dipendenti della logistica a 1.713 € lordi al mese. Con questo aumento le retribuzioni di ingresso sono incrementate del 19% rispetto a quelle del 2018 e sono superiori dell’8% rispetto a quanto previsto dal 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. Oltre a ciò, siamo lieti di annunciare che ogni lavoratore, che abbia un contratto a tempo pieno, part-time o stagionale, riceverà un bonus aggiuntivo di 500€ netti come ulteriore ringraziamento e, a partire da gennaio 2023, il valore giornaliero dei buoni pasto salirà da 5€ a 7€“.

Amazon San Salvo