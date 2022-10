HAPPY HALLOWEEN il 29 ottobre a Circolo Ippico Sansalvese

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la festa più mostruosa dell’anno: "HAPPY HALLOWEEN" Sabato 29 Ottobre dalle ore 15:30 presso il Circolo Ippico Sansalvese in via di Montenero a San Salvo.

Lo staff invita a partecipare a una delle feste più amate da grandi e piccini.

L’idea è quella di trascorrere insieme la festa più spaventosa dell’anno con un super mago ed i suoi esilaranti spettacoli di magia a tema Halloween, truccabimbi, mini tour a cavallo ed in carrozza, stazione dei pop corn e zucchero filato e molte altre mostruose ghiottonerie!

A seguire ci si potrà intrattenere con lo stand gastronomico di "Western Saloon Pub" previa prenotazione del tavolo.

Per informazioni e prenotazioni +39 346 825 6257.