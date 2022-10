"Job Shadowing": docenti dell'Istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto in Erasmus

E' terminata l'esperienza del “Job Shadowing” per i docenti dell'istituto Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto di San Salvo in Erasmus presso la città di Cork in Irlanda.

Il “job Shadowing” implica il trascorrere del tempo a seguire un professionista durante le sue ore di lavoro in un tempo variabile, tra giorni e settimane, così da riuscire a comprenderne una particolare attitudine e una migliore comprensione per la propria carriera.

Numerose e diverse sono state le attività che hanno svolto le docenti protagoniste Bega, Cardarella, Ranalli e Lattanzi variando dalla visita delle scuole superiori con specifici programmi di sostegno per alunni e famiglie, educazione ambientale e sostenibile all'osservazione di strutture pubbliche deputate a sostenere i ragazzi con difficoltà educative e garantire loro un diploma di istruzione superiore.

Esperienza importante e significativa non solo per l'istituto, presentato e rappresentato all'estero ma che garantirà al loro ritorno un arricchimento culturale per tutto l' Omnicomprensivo Mattioli-D'Acquisto.