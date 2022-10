La panchina caduta: atto vandalico oppure colpa del “ designer”

Succede a San Salvo che nella porzione della villa comunale, recentemente rivisitata , una nuova panchina collassa al suolo. Quello che potrebbe essere prescritto come atto vandalico viene additato come responsabilità della concezione architettonica da persone vicine alla opposizione della amministrazione comunale.

Se fosse vero che la problematica sia riguardante la fattezza in essere delle sedute, così come concepite, il problema sarà relativo ad un dispendio economico; d’altro canto se si trattasse di vandalismo ci sarebbe da rivedere a fondo il tessuto sociale dei giovani Sansalvesi che frequentano gli spazi publici, ma anche degli adulti che vogliono mistificare questi comportamenti per motivi di opposizione pubblico/amministrativa