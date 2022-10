Skubin riacciuffa il San Vito 83, pari casalingo per il San Salvo

Dopo quello di domenica scorsa ad Altino arriva un altro pareggio per il San Salvo che al Tomeo deve spartire la posta in palio con un San Vito 83 concreto e determinato.

Gara che termina sul punteggio di 1-1, per effetto delle realizzazioni di Verì, per gli ospiti, al 24′ nella prima frazione di gara, e di Skubin, nella ripresa al 33′, per i biancazzurri di casa, costretti a fare a meno di alcune importanti pedine, specie nel pacchetto arretrato (fuori causa Luongo, Triglione ed il giovane Ruotolo).

Il punto conquistato mantiene imbattuta la squadra di mister Ilyas Zeytulaev (tre successi ed altrettanti pari nelle prime sei partite di campionato), San Salvo che perde però il comando della classifica, con la Virtus Cupello ora solitaria in testa con due punti in più di Izzi e compagni e del Casalbordino.

E domenica prossima si va a Cupello per quello che già si prefigura come un vero e proprio big match in Promozione girone C.

San Salvo-San Vito 83 1–1

Reti: 24’ Verì, 33’ st Skubin

San Salvo: Cattafesta, Pollutri, Izzi, Di Pietro, Galiè, Cacchiani, Skubin, Persoglio, Molino, Ramirez, Ruzzi. A disp.: Aquilano, Rossi, Farina, Ciavatta, Pascucci, Nucci, Colitto, D’Alessandro, Torres. All. Zeytulaev

San Vito 83: Della Pelle, Scutti, Scarinci, Manfredi, Giuliani, Palermo, Verì, D’Alessandro, Mainella, Catenaro, Delle Donne. A disp.: Marrone, Martina, Di Battista J., Luciano, Giovannelli, Patricelli, Di Battista N., Colaiezzi, Spoltore. All.: Nardone

Arbitro: Diella di Vasto