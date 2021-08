Settimana di digiuno per i Tribunali abruzzesi

Dopo la settimana di digiuno di 24 ore svolta a Sulmona, promossa dall'Ass.ne Gea e dal Comitato per l'Ambiente a sostegno delle iniziative atte ad evitare la chiusura dei tribunali di Sulmona, Vasto, Lanciano ed Avezzano, il mondo dell'economia solidale ha ampliato la sua azione nonviolenta del digiuno alle Banche del Tempo di Sulmona e Francavilla, e ai Gruppi di Acquisto Solidale abruzzesi, in particolare quelli del nostro territorio: Gruppo di Acquisto Solidale GAS VASTO, AnxaGAS di Lanciano, GAS Oltre Confine di San Salvo e Montenero.

Il digiuno simbolico è in corso durante questa settimana e viene portato avanti “a staffetta” da ogni singolo partecipante per 24 ore, a partire dallo scorso lunedì 23 agosto per terminare il 29; in alcuni giorni i partecipanti saranno più di uno.



La salvaguardia di un diritto fondamentale per il vivere civile qual è quello garantito dalla giustizia di prossimità ha trovato sensibili alla solidarietà cittadini di vari centri abruzzesi, in primo luogo delle città interessate dal rischio di soppressione dei tribunali. Per la prima volta dei cittadini abruzzesi hanno trovato su un obiettivo civilissimo le ragioni per agire insieme in un'azione nonviolenta di digiuno.

L'Ass.ne di economia solidale Gea e in particolare il suo fondatore Pietro Di Paolo, ringraziano tutte le realtà di economia solidale aderenti, le persone che hanno deciso di partecipare attivamente e tutti coloro che vorranno sostenere questa iniziativa.



Hanno finora aderito al digiuno:



Francesco Guadagnoli, Sulmona,



Pietro Di Paolo, Sulmona



Mario Pizzola, Sulmona



Adriano Maci, Vasto



Luciano Sasso, Lanciano



Fabio Leonardi, Avezzano



Pina Rosato, Banca del Tempo Francavilla



Vanessa Galli, Alba Adriatica



Marco Torchetti, Cepagatti



Francesco Di Perna, Bellante