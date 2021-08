"Che coppia noi tre" annullato, Marcello: "Il Comune non ha organizzato l'evento"

L'assessore alle Attività Produttive del Comune di San Salvo, Tonino Marcello, in merito all'annullamento dello spettacolo del 26 agosto a San Salvo Marina "Che coppia noi tre", con Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni, comunica quanto segue: "Il Comune di San Salvo non ha organizzato l’evento 'Che coppia noi tre'.

La decisione di annullare lo spettacolo è stata presa solo e soltanto dagli organizzatori con le motivazioni che sono state diffuse agli organi di informazione e di cui questo Comune si è fatto solo inconsapevole portavoce.

Se comunicazione errata o parziale c’è stata è imputabile agli organizzatori.

Gli organizzatori ora ci hanno comunicato che la causa che li ha visti costretti a prendere questa decisione è stata dettata da alcuni danni importanti alla struttura nell’area che avrebbe dovuto ospitare l’evento dopo il forte temporale del 24 agosto che si è abbattuto su San Salvo Marina".

Si diffida chiunque a dare giudizi gratuiti e diffamatori nei confronti del Comune di San Salvo che comunque si dispiace per il mancato spettacolo, che era molto atteso dai fan, del trio Biagio Izzo, Stefano De Martino e Francesco Paolantoni".