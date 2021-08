'Sfidiamo il cancro' con Lory a Colori a San Salvo Marina

Si terrà martedì 3 agosto, alle ore 21:30 presso Piazzale Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, l'evento benefico in ricordo di Loredana Fornaro organizzato dall’Associazione Lory a Colori, con il patrocinio del Comune di San Salvo, “Sfidiamo il cancro”.

L’evento vedrà la partecipazione di testimonial d’eccezione: pazienti ed ex pazienti oncologici che hanno sfidato il cancro e che sfileranno proprio nel giorno del 6° anniversario della scomparsa di Loredana Fornaro da cui prende il nome e l’insegnamento l’Associazione Lory a Colori.

Modelle e modelli per una sera, per l'occasione, non solo indosseranno abiti e accessori dei negozi che hanno accettato di collaborare alla realizzazione della serata, ma saranno anche truccati e pettinati da make-up artist e parrucchieri, che faranno brillare i protagonisti della sfilata sulla passerella. Le tante attività coinvolte, hanno contribuito gratuitamente alla realizzazione dell’evento, appoggiando l’associazione nelle varie fasi di creazione dello stesso e impegnandosi nel curare l'immagine dei protagonisti.

Alla conduzione dell'evento, la presentatrice Francesca Martinelli ed alla regia Ettore Torricella.

Interverranno durante la serata, con delle esibizioni speciali, anche Gianluca D’Alò, noto ballerino sansalvese, le vincitrici del Premio “Loredana Fornaro" Stefania Ciocca e Roberta Maria Di Bartolomeo e Mariella Fiore, scrittrice e pedagogista vastese.

L'evento, inoltre, è legato all'importante raccolta fondi partita il 12 Luglio 2021 per l'acquisto di un laser per la cura dell’atrofia vulvare nelle donne sottoposte a cure oncologiche, il “Monnalisa Touch”, che verrà donato al reparto di Ginecologia dell'Ospedale “Bernabeo” di Ortona (Ch).

La raccolta fondi proseguirà anche durante la serata presso il banchetto allestito dai volontari dell’Associazione.