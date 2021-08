In piazza San Vitale 'Le meravigliose donne di Dante'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

In occasione dei settecento anni dalla morte del sommo poeta, il Comune di San Salvo omaggia Dante Alighieri con lo spettacolo “Le meravigliose donne

di Dante” in programma giovedì 5 agosto alle ore 21 con ingresso gratuito in piazza San Vitale.

“E’ uno degli appuntamenti che fanno parte del calendario di iniziative – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che la nostra Amministrazione comunale ha previsto per l’anno dantesco per promuovere anche a San Salvo, in particolare tra i giovani, il valore universale della poesia di Dante è da sempre un elemento fondativo dell’identità culturale italiana e della sua affermazione nel mondo”.

Sul palco naturale di piazza San Vitale si esibiranno Francesca Ventura e Giacomo Moscato con le coreografie e le danze di Luca Scognamiglio, accompagnati dalla musica dei Pink Floyd e le immagini di William Blake che daranno corpo ai personaggi creando una sinfonia di parole emozionanti e coinvolgenti.

“Lo spettacolo in programma domani sera consentirà di presentare e far conoscere – spiega l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – le donne di Dante come Beatrice, Francesca da Rimini, Pia de’ Tolomei e Matelda, donne audaci e coraggiose, tradite e offese, che emergono dalle pagine immortali della Divina Commedia nell’immensa varietà e bellezza dell’universo femminile”.