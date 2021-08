Un'altra bella 'Notte di Vasco' a San Salvo Marina

Un'altra bella 'Notte di Vasco' quella andata in scena ieri sera in piazza Cristoforo Colombo, per l'ormai tradizionale appuntamento estivo con i Senza Resa, la Vasco Rossi cover band con i musicisti ufficiali del Blasco.

Sul palco del lungomare di San Salvo Marina, l'apprezzata esibizione di Andrea Innesto detto “Cucchia”, di Andrea Braido, di Claudio Golinelli “il Gallo”, di Daniele Tedeschi, Diego Spagnoli e Mimmo Camporeale con la voce di Antonio Renzone e le sempre magiche atmosfere dei concerti del rocker italiano più apprezzato in assoluto.

Fotoservizio di Nicola Palma Ucci-Giomix68