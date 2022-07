Torna 'Edumare' al Biotopo costiero di San Salvo Marina

Una intera mattinata dedicata ai bambini per conoscere il mare, la sua ricchezza e le sue insidie con il “Battesimo del mare” con l’evento totalmente gratuito intitolato “Edumare 2022” proposto dalla Scuba Global Service e patrocinato dal Comune di San Salvo.

Il punto di ritrovo è alle ore 9:30 di sabato 16 luglio presso il Biotopo costiero di San Salvo Marina. Parteciperanno i ragazzi dell'Associazione dei cani di salvataggi "Dei dell'Acqua Abruzzo - Molise" e i volontari dell'associazione "La Tribù dei Sorrisi", che intratterranno i bambini.

“E’ un’iniziativa che questa Amministrazione comunale patrocina ben apprezzandone le finalità sociali favorendo la conoscenza del mondo sommerso con l'aiuto di istruttori subacquei” evidenzia il sindaco Emanuela De Nicolis. +

Manifestazione che fornisce consigli utili per sensibilizzare sulla sicurezza in mare e spiaggia che vede l’impegno degli assessori all’Ambiente Tony Faga e al Turismo Elisa Marinelli perché il lungomare di San Salvo sia accogliente e pulito fornendo servizi ai residenti e ai turisti anche ai fini del mantenimento della Bandiera Blu conseguita quest’anno per la venticinquesima volta.