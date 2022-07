Transumanza, Tratturo Magno in bici e concerto all'alba con Nino Buonocore

"Invitiamo quanti vogliono provare l’emozione di assistere all’alba in un luogo incantevole del litorale di San Salvo per questa grande festa della Transumanza. E’ importante non dimenticare i tratti identitari della nostra terra il cui racconto deve partire dal ricordo trasmesso dai nostri nonni e dai nostri padri”.

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e l’assessore al Turismo, Elisa Marinelli, annunciano così l'appuntamento in programma domenica 17 luglio alle 5.30 presso il Giardino botanico Mediterraneo per “L’alba della transumanza” in compagnia di Nino Buonocore che sarà accompagnato alla fisarmonica da Danilo Di Paolonicola nell’ambito del tema “La Transumanza che unisce” organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara nell’ambito dell’iniziativa del Consiglio regionale della Regione Abruzzo “Tra – La transumanza che unisce” per scoprire spazi inesplorati in nome di quella Transumanza che unisce luoghi e città.

PROGRAMMA

Sabato 16 luglio:

dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Tratturo Magno in Bike, itinerario in bicicletta nel percorso San Salvo-Vasto-Casalbordino. Ritrovo partecipanti in via Magellano angolo via Andrea Doria (parcheggio). Escursione e step di narrazione lungo il percorso. Festa della transumanza località Finisterrae di Casalbordino. Si raccomanda un abbigliamento comodo e sportivo. Portare una borraccia con acqua. Casco obbligatorio. Info e iscrizione: Il, itinerario in bicicletta nel percorso San Salvo-Vasto-Casalbordino. Ritrovo partecipanti in via Magellano angolo via Andrea Doria (parcheggio). Escursione e step di narrazione lungo il percorso. Festa della transumanza località Finisterrae di Casalbordino. Si raccomanda un abbigliamento comodo e sportivo. Portare una borraccia con acqua. Casco obbligatorio. Info e iscrizione: https://bit.ly/TratturoBike16luglio

dalle ore 20:00 alle ore 23:00 visite guidate al Parco archeologico del Quadrilatero e Museo Civico della Terra.

Domenica 17 luglio:

ore 5:30 Giardino botanico mediterraneo San Salvo Marina – “L’alba della transumanza” con Nino Buonocore e Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica. Colazione del pastore a cura del Mercato di Santa Chiara di Vasto.

dalle ore 20:00 alle ore 23:00 visite guidate al Parco archeologico del Quadrilatero e Museo Civico della Terra.

La transumanza è stata inserita nel 2019 dall'Unesco nella lista del Patrimonio culturale immateriale, che ha riconosciuto il valore della pratica sulla base di una candidatura transnazionale presentata da Italia, Austria e Grecia.

L’invito è rivolto a tutti per vivere un’esperienza unica e sicuramente coinvolgente