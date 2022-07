'Serata d'onore' con Michele Placido in piazza San Vitale

Dal teatro alle piazze. E’ il privilegio che avremo nell’assistere allo spettacolo di Michele Placido dal titolo ‘Serata d’onore’ per una lezione di cinema, teatro e poesia.

Un appuntamento culturale di spessore per un recital che vuole essere un racconto, un dialogo tra artista e spettatori”. Ad annunciarlo il sindaco Emanuela De Nicolis nell’invitare a partecipare all’evento gratuito in programma per domani, sabato 23 luglio alle ore 21:00 in piazza San Vitale, e inserito nel cartellone delle manifestazioni estive del Comune di San Salvo.

“Saranno diversi gli appuntamenti dedicati alla cultura in questa stagione estiva – prosegue il sindaco di San Salvo – perché è evidente il suo valore sociale in quanto la cultura è libertà, vita ed è un bene di cui non possiamo farne a meno”.

L’assessore al Turismo, Elisa Marinelli, spiega che in ‘Serata d’onore’ Michele Placido interpreterà poesie e monologhi di grandi personaggi come Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio e non mancheranno i versi dei più importanti poeti e scrittori napoletani come salvatore Di Giacomo, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo.

Ad accompagnare il maestro in questo viaggio poetico musicale saranno Gianluigi Esposito (voce e chitarra) e Antonio Saturno (chitarra e mandolino) che interpreteranno le più belle canzoni classiche napoletane di sempre dove lo spettatore sarà preso per mano e condotto tra le più belle pagine della poesia e del teatro.