Scuola: immissioni in ruolo docenti 2022-2023

Per garantire maggiore sicurezza nelle scuole è necessaria l'assegnazione di un numero aggiuntivo di organico così da assicurare la copertura di tutti i posti che, quest'anno, saranno assegnati a docenti precari. Parallelamente a ciò, occorrono nuovi investimenti strutturali e un coordinamento sulla medicina scolastica.

In vista di ciò, il Ministero dell'istruzione in questi giorni ha ricevuto il consenso da parte del MEF per l'immissione di nuovi docenti per l'anno scolastico 2022-2023, per un totale di 467 posti in tutta la provincia di Chieti.