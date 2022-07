Disinfestazione a San Salvo nel mese di Luglio

L’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo ha predisposto le ultime date per la disinfestazione della città. Il trattamento sarà contro mosche, zanzare e altri insetti nocivi nel territorio comunale. Durante gli interventi saranno usate sostanze in modalità e quantità da non provocare alcun danno a persone e cose.

Lunedi 25 luglio: l'intervento adulticida avrà luogo nelle ore notturne ( ad iniziare dalle 23:30)

Giovedì 28 Luglio: intervento di derattizzazione e disinfestazione larvcida nelle ore diurne

Viene raccomandato alla popolazione l'importanza delle seguentii precauzioni: non sostare nelle piazze e nei luoghi durante lo svolgimento del servizio, non lasciare panni e indumenti stesi nei balconi e tenere chiuse le finestre.