Fumetti, concorso nazionale per sensibilizzare le nuove generazioni su ambiente e buone pratiche del riciclo

Con l’inizio del nuovo anno scolastico è al via una coinvolgente iniziativa, dai contorni decisamente green, rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti sull’intero territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.

Partito il 19 settembre Welcome to Bauxity, concorso promosso da CIAL-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani (ma non solo loro) sulle tematiche ambientali. Il tutto attraverso lo straordinario linguaggio del fumetto.

Per questo motivo CIAL ha scelto come partner nazionale COMICON - Festival internazionale della cultura pop, che da sempre mette il fumetto al centro della propria offerta culturale e che nel 2023 vedrà un’edizione a Napoli (la XXIII dal 28 aprile al 1 maggio) e una nuova edizione a Bergamo (dal 23 al 25 giugno) già inserita nel programma ufficiale di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023.

Gli studenti, guidati dai loro docenti, sono chiamati a realizzare elaborati creativi che affrontino i grandi temi della sostenibilità ed evidenzino l’importanza socio-economica di un corretto smaltimento dei rifiuti e del loro possibile riutilizzo, con un occhio di riguardo all’alluminio, materiale riciclabile al 100% che può essere riutilizzato all'infinito. Una vera e propria storia a fumetti, completa di cover art, che apra le porte verso un viaggio sulle ali della fantasia negli sconfinati orizzonti applicativi della Bauxite, la roccia madre dell’alluminio.

Il contest rientra nel progetto ALUCOMICS (www.alucomics.it) ed è organizzato in collaborazione con COMICON – Festival internazionale della cultura pop – e con la partnership didattica di La Fabbrica, gruppo leader nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa.