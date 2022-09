Partita del cuore degli 'Ultras Cristiani'

Domenica 18 settembre i ragazzi della parrocchia di San Nicola Vescovo hanno ripreso ufficialmente le loro attività calcistiche.

Sul campo di via Stingi si sono sfidati in una bellissima partita divisi in due squadre (i gialli ed i blu) facendo registrare tanto entusiasmo ed allegria sia in campo che sugli spalti.

La partita si è conclusa con il risultato di 9 -8 per la squadra blu capitanata dalla giovane promessa Nicola Solito.

Un ringraziamento particolare a Nicolino Cilli, presidente dello Sporting San Salvo, per aver regalato agli ‘Ultras Cristiani’ questa grande emozione dell'omaggio del campo da parte dello Sporting, e a Oreste Garsia, per aver donato le divise ai ragazzi che le hanno indossate con orgoglio.