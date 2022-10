Urban Nature: A San Salvo arriva la festa della natura in città

In questo fine settimana di Ottobre,la vera protagonista sarà la natura attraverso l’evento nazionale “Urban Nature: la festa della Natura in città”.

Urban Nature, che giunge nel 2022 alla sua VI edizione, è un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, con l’obiettivo ultimo di proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Oltre 1600 piazze d’Italia hanno aderito a questo importante progetto compreso la Città di San Salvo attraverso la partecipazione della Pro-Loco presente in Piazza Papa Giovanni XIII per raccogliere i fondi del progetto devoluti alla costruzione di alcune oasi naturali presso gli ospedali pediatrici.

Il simbolo che caratterizza questo evento è una pianta di Felce in un vaso di carta riciclata.