Peter Erskine ospite a San Salvo

Giovedì 1 dicembre 2022 dalle ore 18:30 presso la EXP Music School di San Salvo, si svolgerà la “Live Experience” del leggendario batterista statunitense PETER ERSKINE, una grande occasione per studenti, professionisti e non, di ascoltare ed interagire con uno dei migliori batteristi al mondo.

Un’autentica star internazionale che vanta la presenza in oltre 700 dischi e collaborazioni con artisti del calibro di Jaco Pastorius, Chick Corea, Diana Krall, Steely Dan, membro fondamentale dei Weather Report con i quali ha registrato 5 dischi tra cui il famoso live “8.30” premiato con un grammy. Insieme a Michael Brecker, Eddy Gomez e Mike Ranieri, ha partecipato allo storico gruppo Steps Ahead e guidato moltissime big band come la BCC Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic e London Symphony.

Votato miglior batterista dell’anno per 10 volte dai lettori del Modern Drummer Magazine e premiato con un dottorato onorario di musica dall’importante istituto musicale di Boston, il Berklee College of Music.

Oltre ad aver scritto pagine fondamentali della storia musicale mondiale, il batterista e compositore Peter Erskine è anche un importante docente, titolare di una cattedra alla University of Southern California, consulente jazz per batteria alla Royal Academy of Music di Londra, nonché autore di libri, app e dvd didattici.

Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 3391635975.