Caro energia, De Nicolis: "Supereremo insieme questo momento di difficoltà"

Questione caro energia, parla il sindaco Emanuela De Nicolis.

“L'amministrazione comunale - si legge in una nota - ha destinato dei fondi per le famiglie in stato di difficoltà con il caro energia. Molte misure sono state decise per il contenimento dei costi delle utenze pubbliche, affinché non sia necessario tagliare i servizi destinati ai cittadini”.

"Supereremo insieme questo nuovo momento di difficoltà, nuovi giorni più sereni torneranno, l'amministrazione comunale non farà mancare la sua presenza a quanti si troveranno in difficoltà" ha dichiarato il sindaco di San Salvo.

Qui la comunicazione tramite video del sindaco (clicca)