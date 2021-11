Decima Stella Michelin 'al Metrò': "Orgoglio per San Salvo"

“Non è cosa da tutti eccellere, ancora più difficile è confermarsi nell’eccellenza, per questa ragione a Nicola e Antonio Fossaceca del ristorante al Metrò dico: complimenti per l’ennesima conferma per il conseguimento della prestigiosa Stella Michelin”.

A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca che si congratula vivamente con i fratelli Fossaceca e lo staff del ristorante della Marina sansalvese per aver ottenuto, per il decimo anno consecutivo, la Stella Michelin per la positiva valutazione della qualità offerta ai clienti.

“Siete un esempio da imitare e punto di orgoglio per la nostra Città che attraverso Nicola e Antonio si ritagliano uno spazio non facile da ritagliarsi nel campo della buona cucina nel variegato panorama nazionale. San Salvo che si ritaglia un puntino rosso sulla cartina geografica del buon gusto”, aggiunge il sindaco.

Rallegramenti a Nicola e Antonio Fossacesa dal sindaco anche per aver ottenuto in questi ultimi giorni due forchette nella guida “Ristoranti d’Italia Gambero Rosso”.