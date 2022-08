'Prodotto Topico 2022', tutti i vincitori

Le previsioni meteo dalla mattina e il rabbuiarsi del cielo potevano far temere per il pomeriggio e la sera. Ed invece, col passare delle ore, parafrasando il grande Rino Gaetano il cielo è tornato sempre più mentre ci si avvicinava alle ore dello svolgimento del Prodotto Topico 2022. La sesta edizione a Casalbordino, che ha chiuso il mese di luglio dell’estatissima 2022 dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Filippo Marinucci e punta di diamante dell’impegno per la valorizzazione e la promozione del territorio dell’assessore al turismo Paola Basile.

Paola Basile insieme con la vicesindaca Carla Zinni e la Presidente del Consiglio Comunale Alessandra D’Aurizio ha partecipato al “primo incontro in Comune” con il nostro coinvolgimento, Valsinello.net è stato Media Partner dell’evento. Durante la serata, ha raccontato l’organizzatore del Prodotto Topico Orazio Di Stefano, «la Giuria ha assaggiato 25 dei 30 prodotti in gara, cui ha attribuito voti per "storia, identitarietà e tipicita', "architettura ed elaborazione", "territorialità e stagionalità", "analisi sensoriale, vista, olfatto e gusto" e"piacevolezza"».

Questi i vincitori nelle varie categorie:

PRIMI PIATTI: ravioli alla ventricina di Scerni;

SECONDI PIATTI: baccalà e peperone fritto e peperoni di Jelsi;

DOLCI: cipp'liate di Trivento;

PRODOTTI INNOVATIVI: calamari alla ventricina della Costa molisana.

Al termine del primo incontro un piacevole momento di convivialità e confronto per la redazione di ValSinello.net e la Presidente del Consiglio Comunale Alessandra D’Aurizio, accolti da Alessandra Tiberio nel punto vendita di Vini Alberto Tiberio in centro. È stato così possibile apprezzare la qualità del vino e la straordinaria cortesia di Alessandra Tiberio.

Si ringrazia per la disponibilità di alcune foto la Presidente del Consiglio Comunale di Casalbordino Alessandra D’Aurizio e il presidente della Pro Loco di Casalbordino Nicola Tiberio.