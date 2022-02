Il meteo del weekend a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Venerdì: A San Salvo oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C. I venti saranno al mattino tesi, al pomeriggio moderati. Mare poco mosso.

Sabato: Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 6°C. Venti deboli, mare poco mosso.

Domenica: A San Salvo dopodomani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino moderati e il mare poco mosso.

Auguriamo un buon fine settimana ai nostri lettori