Il meteo del weekend a San Salvo

A San Salvo oggi venerdì 21 Ottobre cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C e la minima di 12°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso.

Domani sabato 22 Ottobre cieli poco nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C mentre la minima di 16°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.

Domenica 23 Ottobre bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C e la minima di 15°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso.

Auguriamo a tutti i nostri lettori una buona giornata e buon fine settimana dalla redazione di SanSalvo.net