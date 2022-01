Quando San Salvo imparò a nuotare...

Era il 20 gennaio del 1997, quando venne inaugurata la Piscina comunale di San Salvo. Una struttura all'avanguardia per quei tempi, realizzata con materiali ecosostenibili, con grandi vetrate che si affacciavano sulle belle campagne sansalvesi.

Venne svolta dall'allora amministrazione comunale a guida Arnaldo Mariotti una gara d'appalto per la gestione dell'impianto sportivo, vinta dalla cooperativa Millesport, formata da giovanissimi istruttori appassionati di nuoto guidati dall'allora presidente Enzo Menna. Fu allora che San Salvo imparò a nuotare: "Ricordo le file che si formavano per le iscrizioni, decine e decine di persone desiderose di imparare a nuotare - rammenta con affetto l'attuale presidente Gianmichele Fidelibus - adulti e bambini che si approcciavano per la prima volta al nuoto, nonostante molti vivessero da sempre in una città di mare!".

Successivamente la piscina venne intitolata all'indimenticato presidente Tano Croce, luogo che amò e per cui tanto si spese, alla presenza del sindaco Gabriele Marchese.

Molta strada è stata fatta, tutte le amministrazioni comunali che nell'arco di 25 anni si sono succedute, hanno sempre rinnovato la loro fiducia alla Millesport, fino a giungere al 2017, con il sindaco Tiziana Magnacca, alla nascita dello Sport Village San Salvo, una vera e propria cittadella dello sport, con piscina, campi da padel, calcetto, palestra, centro benessere, oggi protagonista nell'offerta sportiva di tutto il Vastese, che nell'arco di questi 25 anni ha insegnato a nuotare ad oltre 20 mila uomini e donne, giovani e adulti, desiderosi di avvicinarsi allo sport e al benessere fisico, formando spesso grandi campioni!

In occasione di questo venticinquesimo anniversario, lo Sport Village ha messo in campo grandi eventi e promozioni che saranno valide fino al 28 febbraio!

Sono trascorsi decenni, ma la voglia di innovare, offrire benessere e divertimento continua ad attraversare coloro che hanno iniziato quel sogno nel 1997, perpetrato da una nuova classe di istruttori e soci che hanno rinnovato e fatto crescere questa importante realtà... Tante novità verranno costruite in questi prossimi anni che avranno un'unica meta, offrire al territorio Sport, in tutte le sue accezioni: benessere fisico, mentale e tanto tanto divertimento!

Nelle foto il gruppo costitutivo e parte dei componenti della Cooperativa Millesport nel 1997

Antonia Schiavarelli

Ufficio Stampa Sport Village San Salvo