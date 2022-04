San Salvo inarrestabile, altra vittoria e zona play off raggiunta

Un’altra vittoria, la conferma dello ‘stato di grazia’ e la zona play off della classifica adesso ‘agguantata’: su di giri il San Salvo di mister Ilyas Zeytulaev.

Izzi e compagni, in trasferta contro la Tollese in lotta per la salvezza, s’impongono 2-1 conquistando il nono risultato utile consecutivo (sette successi e due pareggi in questa a dir poco produttiva serie) salendo a quota 36 punti, al quinto posto, scavalcando in un colpo solo Scafapassocordone e Atessa che hanno pareggiato nello scontro diretto, con il terzo posto (a 37) distante appena un punto, occupato in coabitazione da Casolana e Miglianico.

Vittoria in rimonta per il San Salvo: sotto di un gol nel primo tempo, realizzato da Del Bello nelle battute conclusive della frazione iniziale, i biancazzurri hanno prima trovato il pari con Giampiero Di Pietro, al 25′ della ripresa, e poi realizzato il gol del sorpasso con il rigore trasformato al 32′ da Carlo Triglione.

Tollese-San Salvo 1-2

Reti: 45′ Del Bello, 25′ st Di Pietro G., 32′ st Triglione (rigore)

Tollese: Penna, Scopinaro, Lanzara, Sehitaj, Rota, Mattucci, Sarr, Petrone, Perrella, Shipple, Del Bello. A disp. Felizzi, Ramundi, Scinocca, Vallese, Sciartilli, Quintiliani, Palombaro, Cavallo, Cicchitti. All. Pasquini

San Salvo: Cattafesta, Farina, Izzi, Di Pietro G., Triglione, Luongo, D’Alessandro, Dzierwa, Verderosa, Di Pietro S., Battista. A disp. Corvino, Di Tella, Minervino, Seck, Pascucci, Frasca, Silvestri, Menna. All. Zeytulaev

da vasport.it