Quarto posto per Agostino Di Francesco nella gara del Trofeo 600 pro a Vallelunga

Lo scorso fine settimana si è concluso il terzo Weekend di gara a Vallelunga (Roma) del Trofeo 600 pro* per il giovanissimo pilota sansalvese Agostino Di Francesco, dopo la sfortunata gara bagnata di Cremona (20/24 aprile) e quella di Misano (11/15 maggio).

Agostino, che nella classifica under 30 è sempre andato a podio ed è anche il più giovane con i suoi 16 anni, questa volta è arrivato quarto. Un piazzamento di tutto rispetto dato le premesse: il caldo e il conseguente stress fisico hanno inciso sulla sua concentrazione già turbata da un forte mal di gola. Nonostante tutto, in qualifica si è posizionato quinto ed è partito dalla seconda fila. Nella gara di domenica, dopo un'ottima partenza, è riuscito a rimanere terzo fino all'ultimo giro quando, un piccolo errore lo ha fatto retrocedere in quarta posizione. Il giovane centauro si è detto però soddisfatto: il suo obiettivo per quest'anno, da esordiente in questa categoria, era quello di fare Km ed esperienza…i risultati invece sono andati ben oltre le aspettative e per questo ringrazia come sempre il suo team e la famiglia che lo supportano ed incoraggiano. Ora però, Agostino è già proiettato all'appuntamento con il Mugello del weekend 1-3 luglio ed è già al lavoro con tutta la sua squadra per mettersi in gioco e fare sempre meglio.

Al giovane pilota va riconosciuto il fatto che in brevissimo tempo, solo 2 anni dall'esordio del 2020 nella cilindrata minore (300 nel format R3 cup) è passato alla categoria 600 riportando già ottimi risultati. Il nostro augurio è di vederlo letteralmente "correre" nei prossimi anni verso categorie sempre più prestigiose.