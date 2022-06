Il grosso cuore nerazzurro di Lorenzo Peschetola allâ€™Inter Club San Salvo

Ha entusiasmato tutti i presenti il giovane Lorenzo Peschetola che venerdì ha ricevuto il premio Cuore Nerazzurro dell'Inter Club San Salvo.

Ha meravigliato tutti i presenti perché nonostante la giovane età, Lorenzo ha dimostrato di avere i piedi ben piantati per terra e la testa sulle spalle. Il presidente Virginio Di Pierro, alla presenza del coordinatore regionale Alfredo Amante e di tanti presenti, ha ringraziato Lorenzo che nel corso dell'Intervista ha raccontato della sua avventura all'Inter, di come riesce a conciliare studio e allenamenti, di tattica, del suo ruolo in campo e della magnifica vittoria nel campionato italiano Primavera.

Tanti applausi per Lorenzo e soprattutto tutti a tifare per lui per il prossimo impegno, quello che lo vedrà protagonista con i libri di scuola per affrontare gli imminenti esami di stato: in bocca al lupo piccolo campione!