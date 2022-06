Corpus Domini, solenne celebrazione e processione a San Salvo

La fede non è un fatto privato ma è qualcosa di incredibilmente e immensamente coinvolgente che ti spinge ad annunciarla ai quattro venti con forza e soprattutto con l’immensa gioia di un tesoro che è troppo grande per tenertelo solo per te.

Domenica 19 giugno la chiesa celebra il Corpus Domini (“Corpo del Signore”), Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo nella reale presenza della Santissima Eucarestia.

Solitamente tutte le parrocchie cittadine confluiscono in un unico punto per celebrare insieme questa grande festa universale.

A San Salvo le parrocchie di San Nicola Vescovo e di San Giuseppe si ritroveranno in piazza San Vitale alle ore 19.00 per celebrare la Santa Messa e a seguire il Santissimo Sacramento verrà portato in processione per corso Umberto, via Roma, via Duca degli Abruzzi, fino a raggiungere piazza San Nicola dove verrà impartita la solenne benedizione: “È Gesù che percorre le nostre strade“.

Anche se sono giorni di mare e di vacanza non rinunciamo a dare testimonianza ed annunciare la nostra fede anche visivamente partecipando alla celebrazione e alla solenne processione per le vie cittadine: il popolo di Dio che propone e annuncia un Dio che ama.

Non c’è occasione più bella per esporre le coperte e le tovaglie di corredo più preziose in onore del Santissimo Sacramento e vestire a festa le strade dove passerà la processione e per i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione di rimettere il vestito della festa del Primo Incontro nel loro cuore con Gesù”.

La processione dona visibilità a Cristo anche a chi in Chiesa non ci mette piede (o addirittura bestemmia) e che vive nella nostra città. E chissà forse a volte forse può bastare una parola sentita di striscio, uno sguardo amorevole, un sorriso per conquistare anime a Cristo Nostro Salvatore e noi divenire semplici strumenti ignari nelle mani di Cristo per portare il lieto annuncio.