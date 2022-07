Beach Bocce Tour, circuito in Abruzzo aperto a San Salvo Marina

Anche nel 2022 l’Abruzzo è protagonista con diverse tappe del Beach Bocce Tour, la manifestazione organizzata dalla Federazione Italiana Bocce, che ormai da quattro anni, tra luglio e agosto, tocca numerosi lidi in tutta Italia. Sulle spiagge della Penisola tante persone, più navigate o alla prima esperienza, giovani e meno giovani, donne e uomini, si cimentano nella specialità da spiaggia della FIB. Novità dell’edizione 2022 la possibilità di partecipare o in maniera individuale o a coppia.

Una manifestazione fortemente inclusiva che vive il suo culmine nelle giornate delle Finali Nazionali che negli anni precedenti hanno avuto luogo rispettivamente a San Benedetto del Tronto, Cattolica e Marina di Grosseto.

Nel weekend conclusivo, scenderanno in campo i 16 finalisti individuali più 16 coppie finaliste provenienti da tutta la Nazione.

In Abruzzo le tappe toccheranno le province di Pescara, Chieti e Teramo. Il primo appuntamento c’è stato sabato 23 a San Salvo Marina, al Lido Happy Days, per proseguire sabato 30 e domenica 31 a Vasto Marina sul Lungomare Cordella (retrostante alla Pineta Suriani), e poi di nuovo il 6 e 7 agosto ancora a Vasto Marina, mentre il 20 e 21 agosto ancora a San Salvo Marina. Le date che avranno luogo nelle provincie di Pescara e Teramo sono ancora in fase di definizione.

“Il Beach Bocce Tour si attesta ogni anno come un grande successo in termini di partecipazioni, visibilità e numeri raggiunti. E’ una disciplina fortemente inclusiva e questo ci rende molto orgogliosi – ha dichiarato il Presidente Regionale FIB Abruzzo e delegato all’organizzazione del Beach Bocce Tour a livello nazionale Gregorio Gregori – Quest’anno mi auguro di rendere l’Abruzzo ancora più protagonista ed a questo riguardo mi sto adoperando affinché le Finali Nazionali che accoglieranno i migliori partecipanti di tutta Italia, abbiano luogo a Pescara. Speriamo di riuscirci e formalizzare quanto prima. A tutti i partecipanti il mio in bocca al lupo e soprattutto buon divertimento!”