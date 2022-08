'Duilio Run': nuova edizione col “trasloco” a Monte Marcone di Atessa

In casa Asd Lupi d’Abruzzo si entra nei ritmi giusti a livello organizzativo per affrontare al meglio i preparativi per la Duilio Run-Trofeo Podistico Città di Atessa in programma venerdì 12 agosto a Monte Marcone di Atessa.

Causa concomitanza con altra manifestazione nel centro storico atessano, per quest’anno si “trasloca” in via del tutto eccezionale a Monte Marcone che accoglie il nuovo quartier generale di tutto l’evento a piazza Ignazio Silone.

Partenza alle 19:00 per la gara competitiva di 11 chilometri che percorre un rettilineo iniziale di 150 metri e poi un tratto pianeggiante di circa 2 chilometri che conduce alla nuova pista ciclopedonale appena messa a nuovo. Lasciata la pista, si prende via degli Orti per poi tornare a piazza Ignazio Silone per l’arrivo dei podisti che potranno ritemprarsi dalle fatiche con il pasta party, la birra e tanta musica a volontà.

Prevista la passeggiata non competitiva di 5 chilometri ed anche le batterie dei bambini e dei ragazzi su distanze varie a partire dalle 17:30 (100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1500 – 2000 metri).

Una manifestazione che ha riscosso notevoli consensi nelle edizioni passate e quest’anno sarà ancora più emozionante e divertente per ricordare uno sportivo a tutto tondo come Duilio Fornarola che è stato poi il pioniere dei Lupi d’Abruzzo, appassionandosi anche lui nella corsa podistica dopo un trascorso calcistico con il Casalbordino sia da giocatore che da allenatore.

Le iscrizioni si possono effettuare sul portale www.timingrun.it o mandando una mail a timingrun@gmail.com entro e non oltre le 22:00 di giovedì 11 agosto. Il costo è di 8 euro per la gara competitiva, 5 euro per la passeggiata e 3 euro per i ragazzi.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba il video introduttivo con l’illustrazione del nuovo percorso a questo link https://www.youtube.com/watch?v=m8pwA0T0gSU