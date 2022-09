Rimonta fatale al San Salvo, il primo round di Coppa va alla Bacigalupo Vasto Marina

A porte chiuse per il pubblico, ma in campo grande ‘calore’, calcisticamente parlando, e interessanti capovolgimenti di fronte per una partita, a conti fatti, combattuta ed estremamente godibile.

Va alla Bacigalupo Vasto Marina il round d’andata del primo turno di Coppa Italia di Promozione. Al Padre Fulgenzio Fantini la squadra di mister Daniele Avantaggiato batte 3-2, in rimonta, il San Salvo di Ilyas Zeytulaev, risultato che lascia decisamente aperto il discorso qualificazione in vista della sfida di ritorno di sabato prossimo al Tomeo di San Salvo.

La successione delle reti: a poco dal calcio d’avvio ospiti in vantaggio, al 5′, grazie all’ex Vastese Juniores Skubin. I padroni di casa, nel finale della prima frazione, hanno una ghiotta opportunità per raddrizzare il risultato ma il rigore di Shipple, al 45′, è parato da Vasiu. Ad inizio ripresa, poi, arriva l’1-1 ed è De Vizia a firmarlo. Passano pochi minuti e il San Salvo rimette la freccia: Luongo realizza l’1-2. La prima fase della seconda parte è scoppiettante e un’autorete di Ruotolo, altro ex Vastese Juniores, ristabilisce la parità. La gara, nel suo prosieguo, non cala mai d’intensità e i locali trovano il gol decisivo con Shipple, a coronamento di un pregevole spunto di De Vizia sulla sinistra. Per il San Salvo, poi, ulteriore difficoltà con gli ultimi minuti di partita chiusi in inferiorità numerica per l’espulsione di Ruzzi.

A fine gara, adrenalina della partita a parte, saluti e abbracci tra avversari, ma anche amici, come i due allenatori e tanti giocatori dei due team e ringraziamento del gruppo sansalvese ai tifosi biancazzurri presenti al di fuori dell’impianto sportivo di località San Tommaso.

Bacigalupo Vasto Marina-San Salvo 3-2

Reti: 5’ Skubin, 2’ st De Vizia, 6’ st Luongo, 9’ st Ruotolo (autorete), 37’ st Shipple

BVM: Vacirca, Romano, Marinelli, Petrone, Iarocci, Progna, Shipple, Gagliano, Santone A., De Vizia, Larivera.. A disp.: Bomba, Vespasiano, Priori, Santone D., Di Giacomo, Marino, Rozanc, Petrella. All. Avantaggiato

San Salvo: Vasiu, Pollutri, Ruotolo, Di Pietro G., Triglione, Luongo, D’Alessandro, Galiè, Skubin, Farina, De Lucia. A disp.: Corvino, Cacchiani, Ruzzi, Izzi, Colitto, Nucci, Bontempo, Daniele, Torres. All. Zeytulaev

Arbitro: Bognani di Lanciano (Di Risio e Saltarella di Lanciano)

Note: espulso Ruzzi nel finale