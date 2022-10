San Salvo Calcio a 5, Samuele Ninni è l'allenatore

“Samuele Ninni sarà il nuovo mister del San Salvo Calcio a 5.: vecchia conoscenza del futsal abruzzese, metterà in campo tutte le sue conoscenze per raggiungere grandi risultati con questo gruppo”: l'annuncio è della dirigenza della Asd sansalvese, in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva 2022/2023.

Il San Salvo Calcio a 5 affronterà il Campionato di Serie D - Girone di Vasto. Queste le squadre che ne fanno parte assieme al club biancazzurro: Gianima Soccer, Real Archi, Libertas Stanazzo, Sant'Eusanio, Scerni, Sporting Tollo e Val di Sangro.

Primi impegni ufficiali per la squadra sansalvese saranno quelli di Coppa Abruzzo e nella prima fase il San Salvo è stato inserito in un quadrangolare nel quale presenti Sant'Eusanio, Tollo e Val di Sangro.

Foto dalla pagina Facebook ASD San Salvo Calcio 1967 C5