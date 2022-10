Alessandro Molino, il bomber del San Salvo subito protagonista

Subito protagonista Alessandro Molino, attaccante tornato in estate a vestire la maglia del San Salvo e ad impattare positivamente, con il solito carico di giocate e gol, sull'avvio di campionato dei biancazzurri nel campionato di Promozione girone C.

Dopo la disputa delle prime quattro giornate del torneo, con la squadra di mister Ilyas Zeytulaev solitaria in testa alla classifica a quota 10 punti, frutto di 3 vittorie ed un pareggio (2 punti in più di Virtus Cupello, Casalbordino e Bacigalupo Vasto Marina), Molino guida la classifica marcatori con 5 gol già messi a segno, al pari di Alessio Criscolo del Villa 2015.

Il San Salvo tornerà in campo sabato pomeriggio 15 ottobre, alle ore 15,30, per affrontare in trasferta lo Sporting Altino, nella giornata numero 5 di andata del campionato.

Nella foto in evidenza la copertina dedicata pubblicata sulla pagina Facebook della LND Abruzzo