Oggi, 24 maggio, è la Giornata europea delle Aree Protette e dei Parchi istituita nel 1909 in Svezia data in cui fu istituito il primo Parco Nazionale d'Europa. In Italia risaliamo nel 1922 con un gemellaggio tra il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale d’Abruzzo.

Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise fu istituito con l'obiettivo principale di tutelare le specie estinte come l'Orso bruno marsicano e il Camoscio d' Abruzzo successivamente anche come centro d'attrattiva turistica, per passeggiate ed escursioni; attualmente questi due obiettivi sono i punti cardini del Parco. All'interno dell'area sono protetti grandi predatori, grandi ungulati con un transito annuale di circa 3,5 milioni di turisti. Inizialmente la superficie estesa era di 500 ettari, l'area oggi comprende circa 144.000 ettari che abbraccia tre Regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

In una realtà più vicina a noi troviamo la riserva naturale Marina di Vasto che si estende per 57 ettari di superficie lungo tutto il litorale interessando il Comune di Vasto e S. Salvo con vegetazione dunale e piante rare in pericolo di estinzione. Appartenente alle aree protette troviamo il giardino botanico, che per la sua dimensione, è il maggiore orto botanico regionale che custodisce al suo interno piccoli stagni, un rifugio per Aironi, Martin pescatore e il Fratino oltre alla presenza della testuggine palustre. L'Oasi ricostruice gli aspetti della macchia mediterranea, con arbusti sempreverdi, ginepro e rosmarino.

Ecco perchè i Parchi e le Aree protette costituisco un patrimonio unico e prezioso da vivere visitandoli ma, allo stesso tempo, rispettandoli e tutelandoli.