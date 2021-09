L’Istituto Italiano dei Castelli, Onlus nata nel 1964, su iniziativa dell'architetto e ingegnere Pietro Gazzola, con lo scopo di studiare, conservare e valorizzare Castelli, Palazzi gentilizi e Monumenti fortificati, organizza, per il 25 e 26 settembre 2021, le Giornate Nazionali dei Castelli.

Giunte alla 22esima edizione, cancellata a maggio 2020 causa pandemia, anche quest'anno saranno occasione per visitare - nel pieno rispetto delle normative anti Covid previste - le architetture fortificate disseminate sul territorio italiano. E tutto con il patrocinio del Ministero della Cultura (MiC) e all'interno delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), organizzate dal Consiglio d'Europa.

In Abruzzo, saranno due le province protagoniste di queste giornate all’insegna della scoperta del patrimonio fortificato: L’Aquila e Chieti. A L’Aquila, l’Altopiano di Navelli e, nello specifico, il territorio di Prata D’Ansidonia, con un percorso che condurrà i visitatori ai resti della città romana di Peltuinum, a Castelcamponeschi, al Castello di Leporanica (castelliere e resti medioevali), alla villa fortificata dei Baroni Cappa.

In provincia di Chieti, l’Istituto Italiano dei Castelli - Delegazione Abruzzo Citeriore, Italia Nostra del Vastese, le Pro Loco “Città del Vasto”, Cupello e Monteodorisio, con il patrocinio dei comuni di Cupello, Monteodorisio e Palmoli, porteranno tutti gli appassionati di Storia, Castelli, torri e Borghi fortificati alla scoperta dei castelli del Vastese: sabato 25 settembre, alle ore 17:30, sarà possibile partecipare alla visita guidata esterna del Castello Caldoresco di Vasto, mentre domenica 26 settembre apriranno i loro battenti al pubblico – castellano e non – i Castelli di Monteodorisio (ore 10-13 – per gruppi limitati a intervalli di 30 minuti) e Palmoli (ore 15-19 – per gruppi limitati a intervalli di 30 minuti).

Per le visite guidate, l’ingresso è consentito in ottemperanza alle misure anti-Covid: obbligo di prenotazione, green pass e mascherina.

Numeri 327-2135081 (per Monteodorisio) e 340-3935547 (Palmoli, consigliere delegato Massimiliano Barattucci).