Aumento dei canoni irrigui: duro colpo per gli agricoltori del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dal candidato sindaco Giovanni Mariotti.

In data 13 aprile il commissario del Consorzio di Bonifica con un atto unilaterale ha deciso l'aumento del 25% dei canoni irrigui.

È un duro colpo per il comparto agricolo che è già in grave difficoltà a causa dell'aumento generalizzato dei costi di produzione e dello scarso reddito derivante dalle produzioni agricole. Il governo regionale non può avallare una decisione di questo tipo che inciderà pesantemente sul reddito degli agricoltori.

Prima di attuare gli aumenti è necessario razionalizzare i costi di gestione dell'ente eliminando gli sprechi e le spese superflue. Per fare questo è necessario e utile aprire un confronto con le associazioni agricole per definire insieme la strada da percorrere e le scelte da effettuare. Nel contempo è necessario che la giunta regionale sospenda il provvedimento adottato dal commissario straordinario del Consorzio. Il mondo agricolo ha bisogno di politiche e aiuti che ne possano rilanciare il suo ruolo a cominciare dalla sistemazione delle strade di campagna.

Se sarò eletto Sindaco mi adopererò e lavorerò per creare le condizioni affinché il comparto agricolo possa essere messo nelle condizioni di recitare un ruolo fondamentale e da protagonista per lo sviluppo e la crescita della città di San Salvo.