Torna la Fiera del 25 Aprile a San Salvo

Torna la Fiera del 25 aprile dopo due anni di fermo a causa della pandemia. Un appuntamento atteso da tanti cittadini per l’opportunità del gran numero di espositori presenti provenienti da diverse regioni”.

Ad annunciarlo l’assessore alle Attività produttive Elisa Marinelli nel comunicare gli orari della fiera i cui stand resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 14.

La fiera occuperà le seguenti strade: viale Alcide De Gasperi, piazza Alcide De Gasperi, via Verdi, rotonda di via Verdi, via Francesco Paolo Tosti e via Puccini.