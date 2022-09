Ducato, raggiunta quota 7 milioni di veicoli prodotti alla Sevel

Il Furgone Ducato sfonda il muro dei 7 milioni di veicoli prodotti in 41 anni di attività, dall'apertura del 1981: il nuovo record è stato raggiunto questa mattina nello stabilimento della Sevel di Atessa.

Il precedente record di 6 milioni di Ducato - si evidenzia sull'agenzia di stampa Ansa - era stato tagliato nel 2018, ma in questi ultimi anni sono poi subentrati problemi legati sia alla pandemia da Covid quindi le lunghe interruzioni delle linee produttive per mancanza di componenti.

In Sevel sono attesi anche, per oggi e domani, i dirigenti della Toyota, partner di Stellantis, per il nuovo modello di furgone commerciale di grandi dimensioni, compresa una versione elettrica a batteria.

Foto Ansa