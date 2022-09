L'analisi del voto di Gabriele Marchese

I sondaggi da tempo avevano preannunciato questo risultato elettorale.

Vince Fratelli d'Italia che trascina tutto il centrodestra alla vittoria che però rimane dentro i confini del suo consenso tradizionale.

Abbiamo assistito ad un travaso di voti dalla Lega e da Forza Italia nei confronti del partito della Meloni.

Il centrosinistra ottiene un risultato deludente che lo colloca al minimo storico delle sue performance elettorali.

Il Pd è il partito che esce sconfitto più di altri, considerando che nelle sue liste vi erano erano candidati di Leu, dei socialisti e di Demos.

Il M5s, che tutti davano per sconfitto, recupera e ottiene un risultato elettorale considerevole che lo colloca in una posizione importante nel panorama politico italiano.

Azione e Italia Viva ottengono un modesto risultato e non vanno oltre le previsioni della vigilia.

In Abruzzo il dato che colpisce più di tutti è quello di Fratelli d'Italia che diventa primo partito e va al di sopra della media nazionale, il PD che diventa terzo ed è al di sotto della stessa media nazionale, il Movimento 5 stelle che diventa il secondo partito andando al di sopra della stessa media.

A San Salvo il Movimento cinque stelle è il primo partito con oltre il 26%, secondo Fratelli d'Italia con il 23%, terzo il Pd (insieme a Leu, Psi e Demos) con il 15%.

La sconfitta del centrosinistra e del Pd era nell'aria, dovuta all'assenza di una propria proposta e iniziativa politica e agli errori commessi nella costruzione delle alleanze.

Mettere all'angolo il M5s è stato un errore politico, il campo largo era competitivo e poteva vincere le elezioni.

L'altro dato che emerge è la sfiducia di tanti elettori che non si sono recati alle urne e che mai nessuno si è posto il problema di come arginare questo fenomeno negativo.

Ora pensate che qualcuno faccia il mea culpa per gli errori commessi?

No questo non avverrà, sono anni che è iniziato il declino del PD e dell'intero centrosinistra ma tutto tace, niente analisi ed eventuali passi indietro o di lato.

Lo sforzo che faranno è quello di individuare chi accusare, attribuendo ad altri la causa dei loro errori e delle loro sconfitte.

Questo è già avvenuto a San Salvo scaricando su altri le loro responsabilità, ora la stessa cosa sta avvenendo a livello nazionale accusando Conte dei loro errori.

La sinistra, i progressisti, possono tornare a vincere nel momento in cui recuperano un minimo di umiltà e avranno la forza e la capacità di coniugare le esigenze dei ceti popolari con quelli del mondo produttivo.