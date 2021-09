La festa dei santi protettori Cosma e Damiano a Lentella tra fede e comunione

Si sono appena conclusi i solenni festeggiamenti in onore dei santi protettori di Lentella Cosma e Damiano.

Dal 17 al 25 settembre è stata vissuta la novena in preparazione alla festa. Il 26 settembre la solennità di S. Antonio da Padova: la giornata è stata aperta alle ore 11 con la celebrazione della santa messa in Piazza Garibaldi. Al termine dell'eucarestia, la statua del santo è stata caricata su un furgone aperto ed ha attraversato le vie principali del paese. In serata in piazza lo spettacolo musicale con la band "Ballando in Allegria".

Il 27 settembre, vigilia della festa, apertura al mattino alle ore 10:15 con la sfilata di un trattore e di un furgone che trasportava grano per le vie del paese. Subito dopo, alle ore 11, sempre in Piazza Garibaldi ha fatto seguito la celebrazione della santa messa. Al termine la statua dei santi patroni è stata portata in processione per le vie del paese con l'utilizzo di un furgone aperto. Alle 21 ci sono stati i fuochi pirotecnici dal sagrato della Chiesa Parrocchiale. Alle 21:30 lo spettacolo musicale "Massimo Ranieri Tribute Show".

Infine, nel giorno della grande festa, celebrazione della santa messa alle 11 in Piazza Garibaldi e a seguire nuovamente la processione per le vie del paese sempre con il furgone aperto. I festeggiamenti sono stati chiusi alle ore 21 con lo spettacolo musicale "Ala Bianca cover band Nomadi".

Il parroco e il comitato feste ringraziano quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'appuntamento tenendo conto delle normative anti Covid ancora in atto.