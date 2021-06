Esami di maturità, l'"in bocca al lupo" del sindaco agli studenti sansalvesi

Al via oggi gli esami di Stato. A voi tutti, carissimi studenti, un grosso in bocca al lupo.

Sarà una giornata speciale, perché resterà impressa in maniera indelebile nella vostra memoria.

Sarà una maturità in presenza, con obbligo di mascherina e distanziamento per superare l’unica prova orale al fine di misurare il percorso scolastico che avete seguito in quest’anno, ancora una volta caratterizzato dalla pandemia.

Posso solo invitarvi ad avere fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità, nelle vostre sensibilità. Quello di oggi, come tanti altri, è solo un passaggio importante: fatelo con il sorriso. Già domani resterà solo un ricordo. Un grande in bocca e ancor di più per il vostro futuro da vivere con impegno e sacrifici ma nella gioia.

Non sarà un cammino facile, ma sono certa che avete tutte le energie necessarie per farvi strada nella vita.

L’augurio e che possiate superare tutti questa prova nella speranza che per chi resterà dopo di voi possa tornare a frequentare la scuola nella normalità, di cui tutti ne abbiamo un urgente bisogno.

Tiziana Magnacca, Sindaco di San Salvo